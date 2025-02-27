3D моделирование мягкой мебели

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт7 заявок200 просмотров

Требуется визуализатор для моделирования нескольких моделей мягкой мебели. Работа по наброскам от руки, добавление текстур и материалов на готовую модель. В итоге нужно выдать 3D модель с внешним видом предмета и примерными размерами. В процессе работы необходимы звонки для корректировки модели.

3D-моделированиеВизуализация объектов
2 месяца назад
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