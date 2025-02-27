3D моделирование мягкой мебели

Требуется визуализатор для моделирования нескольких моделей мягкой мебели. Работа по наброскам от руки, добавление текстур и материалов на готовую модель. В итоге нужно выдать 3D модель с внешним видом предмета и примерными размерами. В процессе работы необходимы звонки для корректировки модели.