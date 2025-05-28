3D-моделирование объектов для игры

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  2. 3D-графика
Открыт1 заявка24 просмотра

Необходимо создать несколько 3D-объектов, похожих на пеньки и сломанные бревна. Присылайте прайс за одну единицу и примеры своих работ в личные сообщения.

3D-моделирование
2 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Юра
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
2 дня назад

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