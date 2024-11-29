3д моделирование памятника по фото

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка241 просмотр

Здравствуйте,хочу заказать 3д модель памятника по фото и получить промежуточные скрины действий

3D-моделирование
5 месяцев назад
guest_1733434286576
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Самир
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад