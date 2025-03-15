Требуется создать 3D-визуализацию навеса над входной группой частного дома, который включает балкон и ступеньки. Навес из поликарбоната. Есть чертеж и схема. Сроки выполнения оперативные, бюджет проекта небольшой.
3D моделирование персонажа аиста для приложения
Требуется специалист по 3D моделированию, риггингу и анимации для создания персонажа аиста, который будет использоваться в приложении. Нужен файл в формате .glb с низкой полигональностью до 50,000 полигонов. Текстуры должны быть 1024x1024 пикселей в формате .png, с использованием PBR материалов. Персонаж должен иметь базовый набор анимаций: ходьба, приветствие, задумчивость, полет и другие, а также передавать различные эмоции. Перед началом работы нужно создать концепцию персонажа и получить референсы.
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