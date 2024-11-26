Я ищу 3D Моделлера/Дженералиста для срочного проекта, который нужно начать сегодня или завтра.

Надо создать 12 моделей по фотографиям, подготовить UV-развертку для каждой модели и создать уникальные текстуры для каждой из них. Нужно уверенно владеть одним из пакетов: C4D, Maya или Blender.

Важно художественное восприятие, опыт в создании UV разверток и навыки в Substance Painter.

Знания C4D и Redshift будут плюсом.

Проект с полной занятостью с сдельной оплатой, дедлайн - 1-2 декабря.

Работать через облачное хранилище, нужен статус Самозанятого или ИП для расчета.

Присылайте портфолио и стоимость часа, без этого отклики не рассматриваются.