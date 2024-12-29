3D моушн-дизайнер для проектов в сфере бьюти

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
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Требуется 3D моушн-дизайнер с опытом работы в сфере бьюти, в частности с косметикой. Оплата составляет 8-10 тысяч рублей за один ролик. Пожалуйста, прикладывайте примеры работ в откликах.

Моушн-дизайн
4 месяца назад
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