Требуется разработка конструкции и 3D-модели картонной коробки для клавиатуры нового бренда игровой периферии. Дизайн будет создан командой заказчика, ваша задача — проанализировать предоставленные референсы и создать конструкцию упаковки.
3d nsfw furry model
Нужна 3d nsfw furry модель персонажа из доты 2 - brewmaster, в блендере с риггингом для анимации персонажа и с текстурами более высокого качества чем та, что на картинке.
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