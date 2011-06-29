3D обложка DVD диска информ. товара "Знакомство"

Сделать 3D DVD Обложку информационного товара "ЗНАКОМСТВО"

Сделать 3D DVD обложку для информационного товара на тему "Знакомство с Девушками".

1. Нужна качественная 3D обложка для информационного товара на тему " Знакомстово с девушками".

2. Нужен также PSD файл для печати обложки на принтере.

3. ТЗ по дизанйу обложки предоставлю точное: основное должны быть яркие цвета, красивые парень с девушкой ( например сидят в кафе или обнимаются и т.п. – девушка блондинка ).

Должно быть спозиционировано, что это не пикап, НЛП и т.п. перечеркнуты например эта фраза.

4. Должно быть спозиционировано, что именно для простых обыкновенных парней, курс будет называться "Как Простому Обыкновенному Парню Познакомиться с Красивой Девушкой Легко и Просто"...

При положительном опыте работы возможно продолжение сотрудничества, так как нужно:

- во-первых переделать обложки уже существуюших платных и бесплатных моих информационных товаров

- во-вторых конечно же будут нужны 3D обложки для новых.

- в-третьих, я предпочитаю работать с уже проверенными людьми в каждой сфере и специализации, с которыми у меня уже было до этого хорошее сотрудничество – чем искать новых...

Для профессионалов, занимающихся дизайном это задание не составит большого труда. ( знаю это, так как до этого все свои 3D обложки делал сам )

Жду Ваше предложение по цене и срокам ( сроки не поджимают, так что быстрота мне на данном проекте сильно не нужна ).

Также попрошу сразу указать Примеры Ваших Работ с Вашими дизайнами 3D обложек для информационных товаров.