3D персонаж по 2D картинке в движении по командам - бегать, прыгать, д

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки245 просмотров

3D персонаж по 2D картинке в движении по командам - бегать, прыгать, драться и пр.

Создание персонажей
4 месяца назад
yevhen2023
Євгеній 
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