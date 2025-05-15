Разработка 3D-анимационного ролика продолжительностью 10-12 секунд, демонстрирующего твердотопливный котел. Ролик должен быть выполнен в разрешении 1920x1080 и формате .mp4. Входные материалы: 3D-модель котла, логотип в .svg, цветовая палитра и слоган. Обязательное требование - эффектное появление логотипа и слогана в финальной части ролика. Срок выполнения 7-10 рабочих дней.
3D-специалисты для YouTube-контента
Команда, создающая зарубежный YouTube-контент, ищет 3D-специалистов для нового формата — 3D-анимированные шортсы до 30 секунд. Необходимы: Сборщик сцен (Blender/UE), Character-artist (моделинг, стилизация), 3D-аниматор (движение, эмоции, динамика). Важно иметь понимание композиции и анимации. Работа на удаленной основе, партнёрская модель с фиксированной долей от дохода канала. Обязательное требование — ссылка на портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1003D-графика5 заявокОткрыт15 часов назад
- $10
Требуется выполнение практических заданий по 3ds Max в области 3D-графики. Задания должны быть выполнены до субботы. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.3D-графика1 заявкаОткрыт2 дня назад
Требуется специалист по 3D-моделированию для создания фирменного персонажа компании. Необходим опыт в моделировании, риггинге и анимации, а также умение работать с шерстью и одеждой. На первом этапе нужны статичные изображения для сайта и соцсетей, но персонаж должен быть готов к дальнейшей анимации.Открыт2 дня назад
Требуется специалист по 3D моделированию для создания персонажа аиста для приложения. Необходим файл .glb с низкой полигональностью до 50,000 полигонов, текстуры 1024x1024 пикселей в формате .png. Персонаж должен иметь базовые анимации (ходьба, приветствие, задумчивость, полет) и передавать эмоции. Предварительно разработать концепцию персонажа и собрать референсы.Открыт2 дня назад
Требуется создать 3D-визуализацию навеса над входной группой частного дома, который включает балкон и ступеньки. Навес из поликарбоната. Есть чертеж и схема. Сроки выполнения оперативные, бюджет проекта небольшой.3D-графика4 заявкиОткрыт3 дня назад
Требуется разработка простого рига для стилизованной собаки. Заказ срочный, срок выполнения - 1 сутки. Необходимы цена и портфель работ для оценки квалификации исполнителя.Открыт4 дня назад
Требуется внести изменения в 3D-модель пульта: добавить разъем для зарядки и отверстия для батареек. Выполнить полное UV-развертывание и создать текстуры в Substance Painter, аналогичные референсу. Работы должны быть выполнены в Maya, Blender или Substance Painter. Укажите сроки выполнения.3D-графика1 исполнительЗавершен6 дней назад
- $50
Требуется разработать mid-poly 3D персонажа для игры с ригом. Анимация не нужна. Будет предоставлен рисунок персонажа для ориентировки в дизайне.Закрыт6 дней назад
- $50
Необхідно створити три моделі молдингів у форматі STEP. Всі молдинги мають однаковий профіль (висота 10 мм, ширина 30 мм). Перший молдинг довжиною 1130 мм з пазами, другий - 850 мм, третій - 1200 мм з пазами та симетричним варіантом. Внутрішні пази мають відступи від країв. Модель профілю надається у додатку.3D-графика1 исполнительЗавершен3 дня назад
- $3
Требуется достать 3D-модель поезда Иволга 4.0 из sketchfab или смоделировать её, если стоимость не слишком высокая. Ожидается оценка стоимости выполнения задания. Подробности можно уточнить по ссылке на модель.3D-графика1 заявкаЗакрыт7 дней назад