3D-специалисты для YouTube-контента

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
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Команда, создающая зарубежный YouTube-контент, ищет 3D-специалистов для нового формата — 3D-анимированные шортсы до 30 секунд. Необходимы: Сборщик сцен (Blender/UE), Character-artist (моделинг, стилизация), 3D-аниматор (движение, эмоции, динамика). Важно иметь понимание композиции и анимации. Работа на удаленной основе, партнёрская модель с фиксированной долей от дохода канала. Обязательное требование — ссылка на портфолио.

3D-моделированиеBlenderАнимация персонажейСоздание анимаций
9 часов назад
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