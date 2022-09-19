Задача заключается в переделке 3D-модели из программного обеспечения 3ds Max в SolidWorks. Необходимо обеспечить точную конвертацию модели для дальнейшего использования в SolidWorks. Обратите внимание на детали и совместимость форматов.
3D візуал автомийки самообслуговування
Вітаю!
Потрібно зробити реалістичний 3D візуал автомийки самообслуговування за примірними кресленнями.
Подробиці при спілкуванні!
Надсилайте свої пропозиціі, терміни та ціни
Приклад підкріпив.
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