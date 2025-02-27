Требуется модификация готовой 3D-модели таза человека для демонстрации различных деформаций костей. Создайте несколько вариантов, которые помогут студентам понять деформации таза в остеопатии.
3D визуализатор
Ищу 3D визуализатора для выполнения проектов. Готов платить хорошие деньги за качественную работу. Ожидаю высокий уровень профессионализма и креативности в визуализациях.
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