3D-визуализатор (CGI-артист) / 3D generalist'а

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  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка248 просмотров

Ищу 3D-визуализатора (CGI-артиста) / 3D generalist’а, который возьмет готовые модели (в формате SKP / STL) и сделает реалистичную визуализацию (материалы, свет, рендер) для лендинга и рекламных материалов. Также требуется подготовить короткую анимацию (вращение, раскрытие модели и т.д.) для демонстрации продукта на сайте и в промо-ролике. Цель: получить серии кадров, а также короткие анимационные ролики для размещения на лендинге и в рекламе. Пожелания к стилю: реализм. Бюджет: обсуждаем.

3D-моделированиеРендерингСоздание анимаций
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
24 года
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
3 отзыва
3 месяца назад