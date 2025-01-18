Ищу 3D-визуализатора (CGI-артиста) / 3D generalist’а, который возьмет готовые модели (в формате SKP / STL) и сделает реалистичную визуализацию (материалы, свет, рендер) для лендинга и рекламных материалов. Также требуется подготовить короткую анимацию (вращение, раскрытие модели и т.д.) для демонстрации продукта на сайте и в промо-ролике. Цель: получить серии кадров, а также короткие анимационные ролики для размещения на лендинге и в рекламе. Пожелания к стилю: реализм. Бюджет: обсуждаем.