3D визуализатор для презентации продукции

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Открыт5 заявок192 просмотра

Нужен 3D визуализатор для создания нескольких кадров (возможно видео) для презентации дизайнерской сувенирной продукции. Жду примеры работ и расценки.

3D-моделированиеРендеринг
2 дня назад
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