Требуется разработать 3D-модель для 3D-печати в двух вариантах: простая форма без текстур и освещения. Модель должна быть художественным арт объектом, вдохновленным предоставленными референсами, но не повторяющим их в точности.
3D-визуализатор для светильников
Требуется 3D-визуализатор для работы с 3D моделями светильников, созданными в SolidWorks. Необходимо собрать архив для выгрузки на сайт 3ddd в соответствии с их правилами. Также потребуется сделать визуализацию 2-3 сцен этих моделей в интерьере, включая вечернюю сцену с включенным светильником. Качество визуализации должно соответствовать предоставленным референсам. В редких случаях могут требоваться небольшие доработки моделей в 3ds Max после работы в SolidWorks.
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