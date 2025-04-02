3D-визуализатор для светильников

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки198 просмотров

Требуется 3D-визуализатор для работы с 3D моделями светильников, созданными в SolidWorks. Необходимо собрать архив для выгрузки на сайт 3ddd в соответствии с их правилами. Также потребуется сделать визуализацию 2-3 сцен этих моделей в интерьере, включая вечернюю сцену с включенным светильником. Качество визуализации должно соответствовать предоставленным референсам. В редких случаях могут требоваться небольшие доработки моделей в 3ds Max после работы в SolidWorks.

3D-моделирование3ds MaxSolidWorksВизуализация объектовДизайн интерьеров
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Сергей
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
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месяц назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
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13 часов назад
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Была
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