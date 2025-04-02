3D-визуализатор для светильников

Требуется 3D-визуализатор для работы с 3D моделями светильников, созданными в SolidWorks. Необходимо собрать архив для выгрузки на сайт 3ddd в соответствии с их правилами. Также потребуется сделать визуализацию 2-3 сцен этих моделей в интерьере, включая вечернюю сцену с включенным светильником. Качество визуализации должно соответствовать предоставленным референсам. В редких случаях могут требоваться небольшие доработки моделей в 3ds Max после работы в SolidWorks.