3д визуализация

3D-графикаЗакрыт18 заявок1117 просмотров
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Добрый день! Нужен специалист по 3 д максу . Задача - делать красивые визуализации по нашим 3д моделям. 

Работы много , ценник должен быть адекватный!!! 

С одной сцены мы выкупаем - 3 ракурса .

Пример, как это должно выглядеть я выкладываю тут. ( это наша продукция)

 

2 года назад
guest_15927321091822
3 года в сервисе
Был
год назад