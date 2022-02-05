3д визуализация

Добрый день! Нужен специалист по 3 д максу . Задача - делать красивые визуализации по нашим 3д моделям.

Работы много , ценник должен быть адекватный!!!

С одной сцены мы выкупаем - 3 ракурса .

Пример, как это должно выглядеть я выкладываю тут. ( это наша продукция)