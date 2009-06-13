Предложение только для людей, кто умеет рисовать на хорошем уровне (потребуется знание 3D). Сомневаетесь? Прежде чем писать, прочтите Техническое Задание. Необходимо нарисовать шапку для сайта недвижимости.
3D визуализация
Создание стикера
Заявки фрилансеров
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