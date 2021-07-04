3D визуализация кухни в двух вариантах

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка140 просмотров

Здравствуйте Елена, интересует выполнение модели с качественным рендером кухни в двух вариантах. Если будет интересно полную информацию дадим. Следующим этапом будет разработка двух детских комнат. И если не боитесь большой загрузки - Спа салон с названием "Аметист" (дичь конечно.)) но по докам это его название...

4 года назад
guest_1625423667251
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
33 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
4 года назад

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