3D визуализация кухни в двух вариантах

Здравствуйте Елена, интересует выполнение модели с качественным рендером кухни в двух вариантах. Если будет интересно полную информацию дадим. Следующим этапом будет разработка двух детских комнат. И если не боитесь большой загрузки - Спа салон с названием "Аметист" (дичь конечно.)) но по докам это его название...