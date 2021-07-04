Необходимо создать 3D-фотореалистичную модель самолета из облака точек, полученного в формате Autodesk ReCap. Задача включает перевод файла в 3D-программы такие как 3DMax, Revit или Blender, а также отработку сетки и текстур объекта на основе фотографий. Конечные файлы должны быть в форматах .3ds и .fbx.
3D визуализация кухни в двух вариантах
Здравствуйте Елена, интересует выполнение модели с качественным рендером кухни в двух вариантах. Если будет интересно полную информацию дадим. Следующим этапом будет разработка двух детских комнат. И если не боитесь большой загрузки - Спа салон с названием "Аметист" (дичь конечно.)) но по докам это его название...
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