Необходим визуализатор для создания 3D-визуализаций лесной территории площадью 15 гектаров. В проекте предусмотрено около 50 архитектурных объектов, выполненных в Revit. Также требуется разработка чертежей дорожек в формате DWG. Визуализации должны включать вид с птичьего полета (возможно, с нескольких сторон) и кадры, на которых человек находится на главных архитектурных объектах.