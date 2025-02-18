3D-визуализация лесной территории с архитектурными объектами

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки14 просмотров

Необходим визуализатор для создания 3D-визуализаций лесной территории площадью 15 гектаров. В проекте предусмотрено около 50 архитектурных объектов, выполненных в Revit. Также требуется разработка чертежей дорожек в формате DWG. Визуализации должны включать вид с птичьего полета (возможно, с нескольких сторон) и кадры, на которых человек находится на главных архитектурных объектах.

Визуализация объектовСоздание чертежей
13 дней назад
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