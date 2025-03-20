3D визуализация парка с динамической RGB подсветкой

$40
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки247 просмотров

На основе фото беседки в парке, сделать динамическую RGB подсветку беседки и окружающих деревьев.

3D-моделированиеВизуализация объектовДизайн объектов
месяц назад
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