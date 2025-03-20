Ищется 3D-дизайнер для создания 2-3 анимаций на медицинскую тематику, связанной с репродуктивным органом. Необходимы рефернсы, портфолио и описание опыта работы.
3D визуализация парка с динамической RGB подсветкой
На основе фото беседки в парке, сделать динамическую RGB подсветку беседки и окружающих деревьев.
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