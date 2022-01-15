3D визуализация спортивных мягких товаров

3D-графикаЗакрыт14 заявок963 просмотра
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Добрый день. Необходимо сделать визуализацию определенного количества мягких спортивных модулей (матов, дорожек и так далее). Модули обтянуты пвх тканью, хотелось бы увидеть уровень проработки не просто плоскость, залитая цветом, а с текстурой (помятости). Сам цвет - простой, однокомпонентный (без градиентов и т.п.). Из детализации на модулях будет только "ручки" для переноса (на некоторых), ленты велькро и молнии. 

2 года назад
thalilov91
Тимур 
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
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