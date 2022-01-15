3D визуализация спортивных мягких товаров

Добрый день. Необходимо сделать визуализацию определенного количества мягких спортивных модулей (матов, дорожек и так далее). Модули обтянуты пвх тканью, хотелось бы увидеть уровень проработки не просто плоскость, залитая цветом, а с текстурой (помятости). Сам цвет - простой, однокомпонентный (без градиентов и т.п.). Из детализации на модулях будет только "ручки" для переноса (на некоторых), ленты велькро и молнии.