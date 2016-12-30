3d визуализация торгового объекта типа "остров".

$30
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен17 заявок222 просмотра

3d визуализация торгового объекта типа "остров".

Объект состоит из 2х составленных вместе частей. Обе в плане представляют из себя квадрат 1,2*1,2 метра с 1 срезанным углом. 1я - стеклянная витрина в каркасе высотой 2,5 м. 2я - что-то наподобие барной стойки. Детализация нужна минимальная.  Эскиз прикреплен. 

Комментарии к эскизу:

1 - дверь металлопласт со стеклопакетом

2 - стекло по всем сторонам

3 - нижняя непрозрачная панель 60 см от пола

4 - верхняя непрозрачная панель. Надпись по всем сторонам "Готовые букеты"

5 - подсветка на кронштейнах

6 - столешница на уровне 80 см

7 - барный стул

8 - внутренние полки на уровне 60см (зеркало) , 110см (стекло), 160см (стекло). На полках букеты цветов. 

9 - элементы каркаса

8 лет назад
s-s-v
50 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

avre001
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
8 лет назад
$15
1 день
По качеству без нареканий. По цене- лучшее предложение. По сроку вышло немного дольше. В целом- доволен, рекомендую.
Грамотный, ответственный работодатель. Спасибо за предоставленную интересную работу.

Заявки фрилансеров

avre001
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
8 лет назад

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