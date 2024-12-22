Описание задачи:

Требуется создание 9 постеров с иллюзией стекла в программе Blender 3D.



Требования к проекту: Постеры должны быть современными, с акцентом на реалистичную иллюзию стеклянных поверхностей.

Подходящий стиль: рекламные или концептуальные работы.



Итоговые материалы: Файлы проекта в формате .blend (Blender).

Готовые постеры в формате PDF (для презентации).



Сроки: Выполнить проект до 24 декабря 2024 года.

Примеры прикреплены.