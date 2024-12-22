9 рекламных постеров с иллюзией стекла в Blender 3D

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен3 заявки392 просмотра

Описание задачи:
Требуется создание 9 постеров с иллюзией стекла в программе Blender 3D.

Требования к проекту: Постеры должны быть современными, с акцентом на реалистичную иллюзию стеклянных поверхностей.
Подходящий стиль: рекламные или концептуальные работы.


Итоговые материалы: Файлы проекта в формате .blend (Blender).
Готовые постеры в формате PDF (для презентации).


Сроки: Выполнить проект до 24 декабря 2024 года.

Примеры прикреплены.

BlenderСоздание постеров
5 месяцев назад
guest_1734126220102
5 месяцев в сервисе
Был
20 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

Mone_
37 лет
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Была
2 дня назад
5 месяцев назад
$80
6 дней
Escrow
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Бек
 
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Mone_
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Была
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5 месяцев назад
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Андрей
 
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5 месяцев назад