Я ищу AI-промт художника для создания контента для крупных брендов.

Задачи включают генерацию кадров на основе раскадровки, улучшение 3D рендеров с помощью нейросетей, анимацию кадров и создание персонализированных аватаров.

Необходимы навыки генерации статики в midjourney, анимации в Runway gen-3 и других инструментах, а также умение составлять сценарии и готовить промты с помощью чата GPT.

Мы предоставляем доступы к топ подпискам на нейросети.

Заработная плата обсуждается на основе опыта.