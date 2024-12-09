Задача заключается в создании 3D-сцены в Blender, где две милые черепашки отмечают Новый год. Необходимо создать красивую новогоднюю атмосферу, используя указанные миры по желанию. Уделите внимание деталям и общему настроению праздника.
AI-промт художник
Я ищу AI-промт художника для создания контента для крупных брендов.
Задачи включают генерацию кадров на основе раскадровки, улучшение 3D рендеров с помощью нейросетей, анимацию кадров и создание персонализированных аватаров.
Необходимы навыки генерации статики в midjourney, анимации в Runway gen-3 и других инструментах, а также умение составлять сценарии и готовить промты с помощью чата GPT.
Мы предоставляем доступы к топ подпискам на нейросети.
Заработная плата обсуждается на основе опыта.
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