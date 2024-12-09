AI-промт художник

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
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Я ищу AI-промт художника для создания контента для крупных брендов.

Задачи включают генерацию кадров на основе раскадровки, улучшение 3D рендеров с помощью нейросетей, анимацию кадров и создание персонализированных аватаров.

Необходимы навыки генерации статики в midjourney, анимации в Runway gen-3 и других инструментах, а также умение составлять сценарии и готовить промты с помощью чата GPT.

Мы предоставляем доступы к топ подпискам на нейросети.

Заработная плата обсуждается на основе опыта.

ChatGPTMidjourneyНейросетиРендерингСоздание аватарок
5 месяцев назад
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