Анимация технического оборудования

Необходимо анимировать различное оборудование, работа на несколько месяцев уже есть. Модели готовые - изготовлены в SW. Далее переносим в 3ds max (можно через Power NURBS ) и анимируем. Готовые фрагменты собираем в AfEffects - на выходе собранное видео.

Условия: сошлись по цене - начали работу, закончили - оплата (оплата 2 раза в месяц по законченным работам).

Первая работа - оплата сразу после показа превью.

Требования к соискателю:

- возможность прихода в офис(г.Киев);

- понимание техники;

- знание 3ds max +Vray;

- знание AfEffects (можно аналог).

Хотелось узнать сколько времени и $ необходимо для подобного видео:

http://www.youtube.com/watch?v=VUNEwrzhnsE&feature=youtu.be