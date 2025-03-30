Архвизер на проекте с 3ds max и V-ray

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Открыт1 заявка7 просмотров

На проект требуется архвизер с умением работать в 3ds max и V-ray. Кандидат должен уметь работать с большими сценами, оптимизировать геометрию и настраивать фотореалистичный рендер. Также требуется опыт моделирования и работы с Forest pack и rail clone. Важно соблюдать сроки и работать по техническому заданию.

3D-моделирование3ds MaxВизуализация объектовРендеринг
16 часов назад
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Сергей
 
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9 часов назад
10 отзывов
11 часов назад