На проект требуется архвизер с умением работать в 3ds max и V-ray. Кандидат должен уметь работать с большими сценами, оптимизировать геометрию и настраивать фотореалистичный рендер. Также требуется опыт моделирования и работы с Forest pack и rail clone. Важно соблюдать сроки и работать по техническому заданию.