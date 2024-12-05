CG дженералист в Unreal Engine для исторического проекта

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок231 просмотр

Ищу CG дженералистов, работающих в Unreal Engine.

Необходимо собирать синематики по текстовому описанию и раскадровке на исторический проект.

Также требуется работа с Metahuman.

Срок занятости: декабрь-январь.

Присылайте примеры работ в личку.

5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров