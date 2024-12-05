Требуется 3D дизайнер для создания анимаций коротких роликов, таких как Reels и Shorts. Необходимо предоставить портфолио и примерный прайс для оценки. Отклики без этих данных не рассматриваются.
CG дженералист в Unreal Engine для исторического проекта
Ищу CG дженералистов, работающих в Unreal Engine.
Необходимо собирать синематики по текстовому описанию и раскадровке на исторический проект.
Также требуется работа с Metahuman.
Срок занятости: декабрь-январь.
Присылайте примеры работ в личку.
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