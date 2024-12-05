CG дженералист в Unreal Engine для исторического проекта

Ищется 3D-дизайнер с опытом работы в After Effects и Blender для выполнения задач по анимации и созданию визуалов. Необходимо разрабатывать кейс-визуалы для рекламных кампаний, а также графику и анимации для SMM. Обязательное знание указанных программ и умение быстро выполнять задачи.