Cоздать раскадровку и 3D-анимацию - 1 мин

$500
3D-графикаЗакрыт6 заявок276 просмотров
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Задача: Cоздать раскадровку и 3D-анимацию продолжительностью 1 мин. для технического

художественного проекта. We appreciate your creativity and experience. Brilliant performers and creative ideas – subject to additional $ bonus +long-term job offer.

Описание проекта: Анимация будет иллюстрировать арт-проект, который включает человека, устройство

сканирования мозга и руку робота, который рисует на холсте.

Цель анимации- показать конечный продукт аудитории и вызвать интерес потребителя.

Требования:

1. Знание английского языка обязательно. Please be able to speak, write and read in English.

ОБЯЗАТЕЛЬНО

2. Опыт аналогичной работы (создание аналогичных проектов) .

3. Веб Ссылки на предыдущие работы.

Порядок работы: Вы предлагаете ваш вариант раскадровки анимации. Как только мы выберем подходящую по стилю раскадровку, мы попросим вас создать анимацию длинной ~1 мин.

Точная cумма обсуждается по предложение

Видео (3d и реальных), которые являются хорошими примерами стиля анимации, который нам нравится:

http://vimeo.com/10475091

http://www.youtube.com/watch?v=srwFzw82o6w

http://vimeo.com/1804587

http://www.youtube.com/watch?v=GswuIfiMDxU

http://www.youtube.com/watch?v=lbRjwjArg2c

http://www.youtube.com/watch?v=o9O6UN1Ra7s

http://www.youtube.com/watch?v=srwFzw82o6w

12 лет назад
geneman
45 летСША
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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