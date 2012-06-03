Дизайн 3D-рисунка завода (доработка существующего)

Нам бы хотелось усовершенствовать существующий объёмный рисунок дополнениями, которые произошли, а также нанести схематично близлежайшие улицы, чтобы рисунок не висел в воздухе. Если есть такая возможность, а если нет, то нужно создать новый подобный рисунок

с внесёнными изменениями. Есть топосъёмка и фото, которые мы можем предоставить для нанесения на модель.

Укажите возможные сроки и цены проекта. Спасибо.