Дом в разрезе 3D

Добрый день, Анастасия! Хочу узнать, сможете ли Вы сделать примерно тоже самое, как вот здесь: http://rnd-design.ru/portfolio/misc/ (проект "Разрез дома"). Планирую сделать сайт, но дом хочу изменить, что бы у собственника не было претензий.

Нужны нарисованные на доме антенны, кабельные линии, телевизоры, видеокамеры, роутеры (это со мной можно согласовать). Вообщем нарисовать или грамотно подставить картинки оборудования, которому посвящён сайт. Сколько у Вас стоит такая работа?