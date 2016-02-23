Требуется, удаленно, 3D моделлер-аниматор со знанием 3d max и/или Maya для создания 3D моделей персонажей мобильной игры. С дальнейшим использованием моделей в Unity. Условия и план сотрудничества: *вы оцениваете задачу ...
Дом в разрезе 3D
Добрый день, Анастасия! Хочу узнать, сможете ли Вы сделать примерно тоже самое, как вот здесь: http://rnd-design.ru/portfolio/misc/ (проект "Разрез дома"). Планирую сделать сайт, но дом хочу изменить, что бы у собственника не было претензий.
Нужны нарисованные на доме антенны, кабельные линии, телевизоры, видеокамеры, роутеры (это со мной можно согласовать). Вообщем нарисовать или грамотно подставить картинки оборудования, которому посвящён сайт. Сколько у Вас стоит такая работа?
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