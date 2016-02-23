Дом в разрезе 3D

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок191 просмотр

Добрый день, Анастасия! Хочу узнать, сможете ли Вы сделать примерно тоже самое, как вот здесь: http://rnd-design.ru/portfolio/misc/ (проект "Разрез дома").  Планирую сделать сайт, но дом хочу изменить, что бы у собственника не было претензий.

Нужны нарисованные на доме антенны, кабельные линии, телевизоры, видеокамеры, роутеры (это со мной можно согласовать). Вообщем нарисовать или грамотно подставить картинки оборудования, которому  посвящён сайт. Сколько у Вас стоит такая работа?

9 лет назад
vitalvn
55 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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