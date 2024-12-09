Требуются идеи и реализация 3D-проектов на разные тематики для 3D-печати. Модели должны быть уникальными с правами редактирования только для заказчика. Тематики включают Новый год, 8 марта, Хэллоуин и другие. Оплата за каждую модель через PayPal. Возможность постоянного сотрудничества.
Домик где милые черепашки отмечают новый год (blender)
Сделайте пожалуйста красивую новогоднию атмосферу, где 2 черепашки отмечают новый год (сделайте их милыми)
Ниже я прикреплю миры которые можно использовать по вашему желанию
Заявки фрилансеров
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