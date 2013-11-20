На долгосрочный проект требуются 3д моделлеры мебели. Любой 3д редактор допускается, главное умение создавать мебель в правильных пропорциях и запекать текстуры. Требуется предметы интерьера, делать разверстку, запекать текстуры. Сложность моделей колеблется ...
Доработать 3д визуализатор
Доброго вечера
Необходимо доработать 3д визуализатор, точнее его переработать за очень непорядочным дизайнером.
Есть код - из него нужно извлечь картинки, уменьшить их в объеме, и написать программку, которая позволит выбирать одновременно несколько опций.
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