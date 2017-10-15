Доработка сцены ( текстурирование + освещение) до фотореалистичности

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Закрыт5 заявок281 просмотр

Доработка сцены ( текстурирование + освещение) до фотореалистичности ( одна картинка 360). Настройка VRay. 

8 лет назад
Ctc1309
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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