Доработка сцены ( текстурирование + освещение) до фотореалистичности

Здравствуйте. Необходимо нарисовать (с помощью электронной программы) контурный 3 Д эскиз стола. Размеры указывать не нужно, они просто для понимания.. Прикрепляю к сообщению набросок стола и пример того, как можно сделать. Плачу 50 рублей