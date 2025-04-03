Ищем опытного Houdini Artist для работы над проектом, связанного с распределением большого количества растений по геометрии здания. Необходимо адаптировать существующий Houdini-сетап под новые сцены, настроить освещение, материалы и рендер, а также завершить композ финального кадра. Пожалуйста, отправляйте портфолио по Houdini и примеры работ с растительностью.