Иллюстрация декораций в 3D для ресторана

Ищу иллюстратора для отрисовки декораций в 3D. Задача несложная, но заказчик хочет увидеть все именно в 3D. Зона 1: вход в ресторан, нужно нарисовать самостоятельно стоящую конструкцию из бруса, по всем сторонам которой спускается бархтная ткань с защипом (как шторы). Ткань идет внутри и снаружи + на пол просто съедим черный ковролин. Зона 2: сам ресторан 9 х 9 метров, полностью мебелирован (мебель можно поставить ту что у вас есть из максимально похожих). Схема с размерами есть, есть много фото и видео изнутри. 3 стены нужно также завесить черным барахатом, на журнальные столики расставить светильники и маленькие цветочные композиции. На диванах расположить декоративные бархатные подушки черного цвета.