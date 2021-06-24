Импортировать модели из blender в minecraft по туториалу на английском

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки480 просмотров

Есть туториал на английском в котором рассказывается как импортировать 3d модель в майнкрафт. По этому туториалу нужно импортировать 3 модели. Видео туториал длится 12 мин

Blender
4 года назад
artem_ceo
Артемов 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Евгений
 
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Вадим
 
22 года
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Был
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