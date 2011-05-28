Интерактивная схема проезда, 3d панорама

Требуется в точности повторить данный знак, состоящий из двух частей Венка и щита лежащего на нем. Но с только с другой надписью на ленте. Модель будет использоваться для прототипирования, поэтому точность исполнения нужна 100%. РАССМОТРЮ ...
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Добрый день!
Необходим человек, который сможет собрать из фото или видео сферическую панораму офиса. Фотоматериалы наши.
Интересуют Ваши цены и сроки.
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