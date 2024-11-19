Требуется отрисовать 3D модель морского штурвала со стойкой в формате STL. Обеспечьте детальную проработку элементов для последующей 3D-печати.
Ищем middle/senior моделлеров с уверенными знаниями текстуринга
Ищу моделлеров для полнометражного художественного фильма на срок с ноября по январь.
Задача заключается в создании мидполигонального промышленного объекта.
Пожалуйста, присылайте примеры релевантных работ в первом сообщении.
Заявки фрилансеров
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