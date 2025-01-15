Ищу специалиста по Blender

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
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Ищу специалиста по Blender для обучения меня.

Я Сергей, дизайнер живу в Германии,

связь по whatsapp или viber в видеорежиме.

Blender
месяц назад
tsytron
62 года
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад

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