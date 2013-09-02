Из логотипа в 2D сделать логотип в 3D

3D-графикаЗакрыт14 заявок220 просмотров
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Есть логотип в 2D. Нужно, чтобы он был в 3D.

Логотип во вложении.

В предложении указывайте цену.

10 лет назад
Naidorf
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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