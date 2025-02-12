Качественная графика для web3 пиложения

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок195 просмотров

Ищу графического дизайнера для создания серии качественных графических объектов (3D, "стекло") для web3 приложения.
В качестве примера https://1inch.io

При подаче заявки прошу указать стоимость разработки одного изображения. Благодарю.

3D-моделированиеДизайн объектовСоздание иллюстрацийСоздание инфографики
2 месяца назад
pozitivist
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