Требуется дизайнер уровня миддл+ для разработки 3D макета стенда. Важно наличие примеров работ. Задача включает создание визуально привлекательного и функционального дизайна для выставочного стенда.
Качественная графика для web3 пиложения
Ищу графического дизайнера для создания серии качественных графических объектов (3D, "стекло") для web3 приложения.
В качестве примера https://1inch.io
При подаче заявки прошу указать стоимость разработки одного изображения. Благодарю.
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