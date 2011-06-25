Консультация по рендеру

Требуется изобразить кондиционеры в 3D : внутренний блок,наружный блок и пульт. 1.Просто изображение в 3Д. 2.Просмотр изображения кондиционера по кругу (вокруг своей оси) ( по возможности). При условии что это не перегрузит сайт. Под реальный проект. Объем работы от 20 ...