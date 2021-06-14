Моделирование двух объектов по фото

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт19 заявок676 просмотров

Необходимо создать модели с реалистичными текстурами (брать с фото либо же максимально схожие)

Есть фотографии с разных ракурсов двух предметов - рации и пейджера.

4 года назад
osense
Илона 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Антон
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анатолий
 
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
4 года назад
Артем
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
4 года назад
Евгений
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валерий
 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
4 года назад
Максим
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Сергей
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Игорь
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
4 года назад
Андрей
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
4 года назад
Сергей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
4 года назад
Яков
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать 3D модель и CAD чертеж

    $10

    Сделать простенькую 3д модель по моим размерам и CAD чертеж. Файлы арткама прикрепляю в зипе и фото обработанной модели в 3Д 1 сторона ,2я сторона, и кромка на обратной стороне. По кромке с ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Есть две похожие 3D модели в STL , нужно из двух моделей сделать одну

    Имеются две 3D модели, в формате STL, нужно из двух моделей, сделать одну, часть взять с одной модели и подогнать под размеры ,что бы подошло ко второй, модели ( катушки для Юсб кабеля)жду ваши предложения)

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать 3D модель персонажа для видеоигры

    Необходимо будет создать 3d модель персонажа по арту. Модель должна быть пригодна для анимации. По окончанию проекта необходимо будет предоставить файл готового проекта. Необходимо будет отчитываться по каждому пройденому ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рендер (визуализация)

    Необходимо сделать качественно в короне ( в высоком разрешении)с хорошей детализацией проект ( визуал) 3 стен в винной комнате (с полками, подсветкой шкафами и тд) Нужен опыт именно предметной визуализации Дата готовности- к ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сжатие ply файлов

    Нужна консольная программа под линукс, которая будет сжимать файлы ply, stl, obj В командной строке задается папка и программа сжимает все файлы подходящих форматов, находящихся в папке. Старые файлы сохраняются, новые получают название с ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Простая 3d модель здания СРОЧНО

    Нужно сделать 3d модель здания, есть чертежи конкретного здания и фото. в SketchUp, ArchiCAD,3ds Max - не важно. геометрия простая, похоже на примере в фото. здание одноэтажное, в плане в форме яйца, крыша плоская, ...

    3ds MaxArchiCADSketchUp
    3D-графика18 заявок
    Закрыт
    4 года назад