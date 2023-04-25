Намалювати в Blenger малюнок по ескізу

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен6 заявок661 просмотр

Намалювати в Blenger малюнок по ескізу. Ми надсилаємо вам фото певного об'єкту, а ви повинні відтворити його в 3д.

3 года назад
darmogray_y
Юлія 
29 лет
3 года в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Jknb1
Данил 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$15
2 дня
все супер!
всё отлично

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Лучший 3D-художник марта
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ТОП-10
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Jknb1
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