Нарисовать 3d карту проезда

Нужно посмотреть панорамы и отрисовать в 3d карту прохода/проезда в офис от метро и на автомобиле. Адрес: Москва, Третьяковский проезд. Пешеходам от Театральной, Площади революции и Лубянки, на автомобиле - по Никольской улице и по Театральному проезду. Образец во вложенииl, надо сделать под таким же углом обзора. Указывайте, пожалуйста, ссылки на подобные работы.