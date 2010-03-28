Нарисовать 3д хомяка

Добрый день. Необходимо нарисовать хомяка ( в стиле хомяка Рино из мультика Вольт )

Хомяк должен иметь яркие инженерные приметы - может быть тубус, каска, какие-то линейки-циркули.

Просьба озвучить цены на такие работы

1. Один хомяк инженер -цена срок

2. Дополнительные хомяки - то есть тот же хомяк, но с другими атрибутами или в других позах - цена за 3х доплнительных хомяков

3. Анимация всех хомяков - типа хомяк вертящий гайку, или чертящий что-то.

Срок создания основного хомяка - неделя. Дополнительных хомяков - в принципе не ограничен. ТО есть важно сейчас сделать главного хомяка.

Пишите пожалуйста в проект. Обязательно ТРИ цены - по пунктам как я расписала!

Предпочту исполнителей из Украины и Киева в частности, но это не ключевой момент.