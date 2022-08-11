Нарисовать карту учреждения

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки287 просмотров

ТЗ такое: нарисовать почти с нуля карту территории учреждения для дальнейшего размещения ее на внутреннем портале и сайте компании. Прикрепляю так называемые "карты", которые у нас есть в наличии, и образцы желаемых результатов; оцените, пожалуйста, масштаб "катастрофы" и назовите свои сроки и цену.

3 года назад
guest_16602064786826
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Заявки фрилансеров

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