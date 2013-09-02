Нарисовать обложку для ежедневника

Нужно доработать программу подбора кровли и фасадов, аналогичную этой http://www.tegola.ru/podbor_krisi.html : 1. Уменьшить размер 2. Заменить одну кровельную визуализацию 3. Сделать возможным выбор одновременно нескольких параметров Требования к исполнителю: знание Флеш, ФШ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать обложку на печать для книги Ежедневник и 3D картинку
На лицевой стороне
1)Заголовок:
«Ежедневник Оконных продаж»
Меркулов А.А.
2)Идея для картинки: человек с окном, продажа окон оптом, менеджер улыбается и продает. Цвет предпочтительно красный и голубой, задача чтобы ежедневник был заметный и выделялся из общей массы бумаг.
3)На обложке в верхнем правом углу нарисовать в загиб «Free на стр. 15», на 15 стр.
4)Логотип маленький в левом верхнем углу
На обратной стороне
1)фото
2)Регалии:
Меркулов Андрей, действующий предприниматель, эксперт по тиражированию бизнеса и бизнес системам:
Автор книг:
Бизнес на автопилоте. Как собственнику отойти от дел и не потерять свой бизнес
Новинка! Франчайзинг от А до Я. Как получать сверхприбыль и развивать свой бизнес за счет партнеров?
«Монетизация бизнеса. Еще как минимум 5 способов извлечь больше денег из своего бизнеса»
«Монетизация сайта. Секрет больших денег в Интернете»
Кузница кадров. Как создать очередь желающих работать у вас
Удвоение продаж в оконном бизнесе. Настольная книга владельца розничной компании по продаже окон
Продюсерский центр «Фабрика бизнеса» (www.biznesfabrika.ru)
Оконный инфобизнес No1 в России и СНГ (www.prodavecokon.ru)
Франшизная сеть «Оконные доспехи» (www.narugnieotkosi.ru/)
Собственная WEB-студия со штатными сотрудниками в премиум сегменте www.webturbina.ru
Более 40 семинаров и собственных тренинговых программ
Основатель компаний «Гуру Опта» www.guruopta.ru, группы компаний «Квадрат» и «Экономика окон» (www.oknakvadrat.ru), издательства деловой литературы «Фабрика бизнеса» (www.biznesfabrika.ru)
Создатель успешных бизнес-проектов на автопилоте в различных сферах (интернет-маркетинг, фаст-фуд, производство, IT, программное обеспечение). В прошлом и настоящем интернет-маркетолог.
3) Как продавать окна не от случая к случаю, а по проверенной системе каждый день?
«Ежедневник Оконных продаж»
Это ежедневник и одновременно сборник полезных советов для менеджера.
Материал разработан на основе авторских методик Меркулова Андрея.
Удобные чеклисты помогут Вам и вашим сотрудникам ничего не забыть в работе с каждым клиентом.
Ежедневник станет практическим инструментом для применения авторских советов в работе менеджера.
4)логотип вставить в правый нижний угол
На ребре книги
1) Ежедневник Оконных продаж
2) Меркулов Андрей
Жду предложений по оплате и по времени работ?
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