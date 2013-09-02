Нарисовать обложку для ежедневника

Нужно нарисовать обложку на печать для книги Ежедневник и 3D картинку

На лицевой стороне

1)Заголовок:

«Ежедневник Оконных продаж»

Меркулов А.А.

2)Идея для картинки: человек с окном, продажа окон оптом, менеджер улыбается и продает. Цвет предпочтительно красный и голубой, задача чтобы ежедневник был заметный и выделялся из общей массы бумаг.

3)На обложке в верхнем правом углу нарисовать в загиб «Free на стр. 15», на 15 стр.

4)Логотип маленький в левом верхнем углу

На обратной стороне

1)фото

2)Регалии:

Меркулов Андрей, действующий предприниматель, эксперт по тиражированию бизнеса и бизнес системам:

Автор книг:

Бизнес на автопилоте. Как собственнику отойти от дел и не потерять свой бизнес

Новинка! Франчайзинг от А до Я. Как получать сверхприбыль и развивать свой бизнес за счет партнеров?

«Монетизация бизнеса. Еще как минимум 5 способов извлечь больше денег из своего бизнеса»

«Монетизация сайта. Секрет больших денег в Интернете»

Кузница кадров. Как создать очередь желающих работать у вас

Удвоение продаж в оконном бизнесе. Настольная книга владельца розничной компании по продаже окон

Продюсерский центр «Фабрика бизнеса» (www.biznesfabrika.ru)

Оконный инфобизнес No1 в России и СНГ (www.prodavecokon.ru)

Франшизная сеть «Оконные доспехи» (www.narugnieotkosi.ru/)

Собственная WEB-студия со штатными сотрудниками в премиум сегменте www.webturbina.ru

Более 40 семинаров и собственных тренинговых программ

Основатель компаний «Гуру Опта» www.guruopta.ru, группы компаний «Квадрат» и «Экономика окон» (www.oknakvadrat.ru), издательства деловой литературы «Фабрика бизнеса» (www.biznesfabrika.ru)

Создатель успешных бизнес-проектов на автопилоте в различных сферах (интернет-маркетинг, фаст-фуд, производство, IT, программное обеспечение). В прошлом и настоящем интернет-маркетолог.

3) Как продавать окна не от случая к случаю, а по проверенной системе каждый день?

«Ежедневник Оконных продаж»

Это ежедневник и одновременно сборник полезных советов для менеджера.

Материал разработан на основе авторских методик Меркулова Андрея.

Удобные чеклисты помогут Вам и вашим сотрудникам ничего не забыть в работе с каждым клиентом.

Ежедневник станет практическим инструментом для применения авторских советов в работе менеджера.

4)логотип вставить в правый нижний угол

На ребре книги

1) Ежедневник Оконных продаж

2) Меркулов Андрей

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