Нарисовать в ArtCam или 3DMax

Необходимо отрисовать панели из приложения, а так же небольшую стенку из этих панелей- как смотрится на стене. Готовые панели будут размером 500*500 мм. Обратите внимание, что 1 3D панель должна быть спроектирована таким образом, чтобы рисунок плавно переходил с одной панели на другую и образовывался непрерывный рабочий контур.

Нужна модель из ArtCam или 3D Max. Далее эта модель будет преобразована с помощью ArtCam в управляющую программу для станка.

Пишем стоимость и сроки за отрисовку 1 панели и стеночки из панелей.