Есть исходник в формате PNG, нужно для него нарисовать систему координат, а точнее указать диаметр и толщину стенки Рисовать нужно так же в формате PNG
Нарисовать в ArtCam или 3DMax
Необходимо отрисовать панели из приложения, а так же небольшую стенку из этих панелей- как смотрится на стене. Готовые панели будут размером 500*500 мм. Обратите внимание, что 1 3D панель должна быть спроектирована таким образом, чтобы рисунок плавно переходил с одной панели на другую и образовывался непрерывный рабочий контур.
Нужна модель из ArtCam или 3D Max. Далее эта модель будет преобразована с помощью ArtCam в управляющую программу для станка.
Пишем стоимость и сроки за отрисовку 1 панели и стеночки из панелей.
Заявки фрилансеров
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