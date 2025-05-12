На модели нужно приделать к задней части пульта разьем для зарядки и все соответствующие референсу отверстия(+ порт для батареек сзади), полное UV, затем создание текстур в Substance Painter, аналогичных референсу. В модель можете внести небольшие изменения для простоты развертки, главное чтоб было похоже на референс. Принимается только работа в программах Maya, Blender, Substance Painter. Напишите сразу пожалуйста за сколько сможете сделать