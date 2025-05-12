Небольшая корректировка простой 3д модели и полное текстурирование

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  2. 3D-графика
Завершен1 заявка15 просмотров

На модели нужно приделать к задней части пульта разьем для зарядки и все соответствующие референсу отверстия(+ порт для батареек сзади), полное UV, затем создание текстур в Substance Painter, аналогичных референсу. В модель можете внести небольшие изменения для простоты развертки, главное чтоб было похоже на референс. Принимается только работа в программах Maya, Blender, Substance Painter. Напишите сразу пожалуйста за сколько сможете сделать

3D-моделированиеBlender
3 дня назад
guest_1732936166992
5 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад
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mane_3Design
Мане 
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онлайн
2 дня назад
$10
1 день
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качественная работа
Спасибо за сотрудничество

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mane_3Design
Мане 
22 года
2 года в сервисе
онлайн
2 дня назад
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3D-графика